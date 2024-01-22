Domatesin Faydaları

Kırmızı renkli bu önemli besin kaynağı kırmızı altın olarakta bilinir. Düşük kalori ve yağ miktarı nedeniyle domates diyetlerde bolca kullanabileceğiniz bir besin maddesidir. Ayrıca içerisinde bol miktarda A, C ve E vitaminlerini bulundurur. Çağımızın hastalığı kansere karşı da bolca beta karoten içermektedir. Beta karoten, A vitamini olmasa bile vücudun A vitaminine dönüştürmesine izin veren kısacası A vitamininin ön maddesidir.

Asidik yapısı nedeniyle mide ve reflü rahatsızlığı bulunanlarda domates tüketmek bu hastalıkları tetikleyebilir.

Çileğin Faydaları

Likopen içeren bir başka kırmızı renkli besin maddesi çileğinde faydaları oldukça çoktur. En önemli faydası olarak adlandıracağımız kanı temizlemesidir. Bu da çileğin antioksidan bolluğunu yansıtmaktadır. Kanı temizlediği için kronik karaciğer ve romatizma rahatsızlıklarına karşı iyi gelmektedir. Ayrıca bağışıklık sistemini onarır ve güçlendirir.

Strese iyi geldiği bilinmekte olup, sakinleştirici ve yatıştırıcı bir yapıya sahiptir. Diş etlerinin güçlenmesine ve ağız kokusunu gidermeye yardımcı olur. İdrar söktürücüdür, cilt içinde nemlendirici rol üstlenir.

Kızılcığın Faydaları

Kızılcık, kırmızı renkli besinler arasında yer alan likopen içeren ve lifli yapısıyla öne çıkan bir meyvedir. Kalp ve damar sağlığı konusunda kanı temizleyen yapısı sayesinde önemli bir rol oynar. Genel olarak kızılcığın faydalarını sıralayacak olursak, PAC isimli antioksidan bakımından zengin olması nedeniyle idrar yolu enfeksiyonlarını önler, bolca lif içermesi nedeniyle sindirimi dengeler ve bağırsak sağlığına olumlu yönde etki eder, düşük kalorili olması nedeniyle kızılcık suyu düzenli tüketildiğinde kötü kolestrolü düşürebilir.

Göğüs, kolon, akciğer ve prostat kanser hücrelerinin büyümesini engelleyecek yapısı nedeniyle kanserle mücadelede etkince kullanılabilir, kan basıncı dengeleme, iltihaplanmayı azaltma ve kanın pıhtılaşmasının önüne geçmesi nedeniyle kalp hastalığı riskini düşürür.

Ahududunun Faydaları

Ahududu lif kaynağıdır. Bir bardak taze ahududunun içerisinde 1.5 g protein, 8 g diyet lifi ve 14.7 g karbonhidrat bulunur. Bu nedenle diyet yapanlar için iyi bir tercih olabilir. Ahududu içerisindeki antioksidan maddeler sayesinde kolon, meme, ağız ve prostat kanserlerinde hücre büyümesini engeller.

Serbest radikallerle savaşarak yaşlanmayı geciktirir ve içerdiği flavonoid maddesi nedeniyle hafızayı güçlendirir. Yine bu madde kolajen üzerinde olumlu bir etki bıraktığı için eklem rahatsızlıklarına karşıda oldukça iyi gelmektedir. İçerdiği yüksek C vitamini sayesinde göz sağlığı için olumlu bir etkisi vardır.

Maske yapılarak yüze sürüldüğünde sivilcelere karşı oldukça faydalıdır.

Kapya Biberin Faydaları

Kapya biber, lifli ve bol miktarca C vitamini içeren sağlık deposu olarak adlandırabileceğimiz bir sebze türüdür. Mevsiminde bolca ve uygun fiyata bulabileceğiniz bu sebzeyi, közleyip, turşusunu kurup, biber salçası yapıp ya da menemen gibi biber içeren yazın hazırlayıp derin dondurucuda muhafaza ederek yılın 12 ayı tüketebileceğiniz yiyeceklere koyabilirsiniz.

A vitamini içerir bu da göz sağlığını olumlu etkiler. Antioksidan deposu olan kapya biber, iltihaplanmayı önler, damar tıkanıklarını önler, kan dolaşımını düzenler, kötü kolesterolü düşürür ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Likopen deposu bu yiyecek kanserle savaşta önemli bir rol oynar, sindirim sistemini düzenler ve hazmı kolaylaştırır.

Son olarak;

Likopen içeren bazı meyve ve sebzelerden örnek vererek aslında bu hayati öneme sahip olan kırmızı renkli gıdaların tüketme konusunda daha ısrarcı olmamız gerektiğini görmüş olduk. Burada size alerji ya da vücudunuza olumsuz gelecek herhangi bir besini tüketmemeniz gerektiğini tekrar belirtip doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.