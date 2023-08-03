Denizli’nin Çal ilçesinde geleneksel el sanatları ve doğal ürünlerin üretimi ve satışı yoluyla kadınları istihdama kazandırırken kırsal turizmi de güçlendirecek projede imzalar atıldı.DENİZLİ (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2023 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Çal Belediyesi tarafından hazırlanan, Çal Kaymakamlığı ve Denizli İl Kültür Turizm Müdürlüğünün proje ortağı olduğu “Kırsal Kalkınmanın Öncüsü Kadınlar” projesinin sözleşme imza töreni gerçekleştirildi.

Proje ile Çal'da geleneksel el sanatları ve doğal ürünlerin üretimi ve satışı yoluyla kadınlar istihdama kazandırılacak.

Toplam bütçesi yaklaşık 2 milyon 500 bin TL olan projeye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yaklaşık 2 milyon TL destek sağlanacak.

Kadın Üretim ve Eğitim Merkezi’nin kurulacağı proje kapsamında eski fabrika binası satış merkezine dönüştürülecek. Çal'ın karakteristik taş evlerinden birinin konuk evi olarak düzenlenmesiyle de ilçede konaklama imkanları geliştirilecek.Projenin 18 ayda tamamlanması bekleniyor.

GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Çal’ın potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda ‘Kırsal Kalkınmanın Öncüsü Kadınlar’ projesinin bu potansiyeli değerlendirmede önemli bir adım olacağını düşündüğünü söyledi.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ise;Taş binanın bulunduğu parselin 10 bin metrekarelik alana sahip olduğunu belirterek, "Proje kapsamında, taş binanın yanına restoran yapılacak. Kadın Üretim ve Eğitim Merkezi’nin de bulunacağı alanda Çal Kadın Kooperatifi’nin yöresel ürünlerinin satışı da yapılacak. Ayrıca, bölgede bulunan Çal’ın tarihi dokusu ve karakteristik özelliğine sahip eski taş evlerinden biri restore edilecek ve konuk evi olarak kullanılacak. Proje kapsamında; Halk Eğitim Merkezi deri atölyesi, keçe atölyesi, geleneksel halı ve kilim dokuma kursları alacak. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, projeyle ilçenin geleceğine ışık tuttuklarını kaydetti. Akcan, “Bir süre önce Çal Bağ Yolu Projesi hayata geçmişti. Öncelikli turizm rotası olan Çal Bağ Yolu’nu artık Türkiye tanımaya başladı. Biz de Çal Belediyesi olarak Kısık Kanyonu’nda önemli çalışmalar yaptık ve yapıyoruz. Tarihi mekanlarımızın tanıtımı ve restorasyonu için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çal’ı kültür-doğa ve gastronomi turizmine kazandırmak için çalışıyoruz. GEKA ile yaptığımız proje, ilçe halkının yaşam kalitesini de yükseltecektir. Ayrıca, kadınlarımızın mesleki becerileri artacak, Çal ekonomisine, ülke ekonomisine ciddi katkı sağlanacaktır” diye konuştu.