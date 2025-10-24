Bursa Ticaret Borsası’nın proje okulu Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uyguladığı eğitim modeliyle Türkiye’deki tarım meslek liselerine örnek gösterildi. Millî Eğitim Bakanlığı ile TOBB arasında imzalanan yeni iş birliği protokolüne ilham kaynağı olan Hamidiye Tarım Lisesi, eğitimle üretimi buluşturan yapısıyla tarımda nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinde öncü bir rol üstlendi.

Eğitim ve üretimi aynı çatı altında buluşturan Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tarımda nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik özgün modeliyle TOBB ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan yeni protokole ilham kaynağı oldu. Milli Eğitim Bakanı(MEB) Yusuf Tekin ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla Tarım Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imza töreni Ankara TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirildi. Törene Bursa Ticaret Borsası Genel Sekreteri Fehmi Yıldız, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, Hamidiye Tarım ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Cihan katıldı.

İmza töreni öncesinde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Hamidiye Tarım Lisesi’nin standını ziyaret ederek öğrenciler tarafından üretilen ürünleri inceledi. Millî Eğitim Bakanlığı ve TOBB arasında imzalanan protokol kapsamında çeşitli illerde tarım alanındaki 30 meslek lisesinin, ticaret borsaları ile ticaret ve sanayi odalarıyla eşleştirilmesi hedeflenirken; 2019 yılında MEB ve TOBB arasında imzalanan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" ile Bursa Ticaret Borsası’nın proje okulu olan Hamidiye Tarım Lisesi, uyguladığı teorik ve pratik eğitim modeliyle yurt genelindeki tarım meslek liselerine örnek model oldu.

Tarımda mesleki eğitimle yeni iş birliği dönemi başlıyor

Törende konuşan TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin geleceği için tarım sektöründe mesleki eğitim ve özel sektör arasında yeni bir iş birliği sayfası açtıklarını dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, "Tarım, bir ülkenin sadece gıda güvenliğini sağlamakla kalmaz, istihdam sağlar, bölgesel kalkınmayı besler, dış ticaret dengemize katkı yapar ve döngüsel ekonominin temelini oluşturur" dedi.

Hisarcıklıoğlu’ndan Başkan Özer Matlı’ya teşekkür

Tarımın potansiyelini hayata geçirmek için en kritik eksiklerden birinin nitelikli insan kaynağı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Millî Eğitim Bakanlığı ile TOBB arasında 2019 yılında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında iş dünyasının mesleki eğitime entegrasyonu adına atılan adımların, imzalanan yeni protokolle daha da genişletildiğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, "Tarım liselerine yönelik protokolümüze ilham veren proje, Bursa’daki Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden doğdu. Bu okulun protokole dahil edilmesini o dönemde TOBB Yönetim Kurulu Üyesi çalışma arkadaşım, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı sağladı. Bu vesileyle kendisine katkılarından dolayı özel olarak teşekkür ediyorum" dedi.

Tarımda nitelikli iş gücü için güç birliği

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yaptığı konuşmada, imzalanan protokolün tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu iş birliğiyle, öğrencilerimizin çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmasını, öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin desteklenmesini hedefliyoruz. Ben şunun taahhüdünü size veriyorum; sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanı yetiştirmek konusunda biz elimizi taşın altına koyacağız, zaten bizim işimiz, yapacağız" dedi.

"Tarım meslek liselerine öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz"

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa Ticaret Borsası ile Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yürütülen çalışmaların ülke çapında örnek gösterilmesinden gurur duyduklarını belirtti. Başkan Matlı, "Hamidiye Tarım Lisesi’nde hayata geçirdiğimiz eğitim modeliyle hem gençlerimizin tarıma olan ilgisini artırdık hem de sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmanın en güçlü adımını attık. Bugün bu modelin Türkiye genelindeki tarım meslek liselerine örnek alınması, yıllardır emekle, inançla ve vizyonla yürüttüğümüz çalışmaların karşılık bulduğunu gösteriyor" dedi.

"Tarımın geleceğine yön verecek vizyonun somut örneği"

Bursa Ticaret Borsası olarak, eğitimle üretimi buluşturmayı ve gençleri sektörün gerçek ihtiyaçlarıyla donatmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Özer Matlı, "Öğrenen, uygulayan ve üreten bir eğitim sisteminin ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından en doğru yol olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinasyonunda yürütülen teorik ve uygulamalı eğitim modeli, yalnızca okulun değil, bölgenin ve Türkiye tarımının da geleceğine yön verecek bir vizyonun somut örneğidir. Bu başarı, kamu ve özel sektör iş birliğinin ne kadar güçlü sonuçlar doğurabileceğini gösterirken, tarım alanında sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize de ışık tutuyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Özer Matlı, açıklamasında destekleri için Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu’na, proje okulunda yürütülen çalışmalarda ilk günden itibaren tüm süreçlerde aktif rol alarak önemli katkılar sunan Mesleki Eğitimden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş’a ve büyük bir gayret ve özveriyle görev yapan Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Cihan’a teşekkür etti.