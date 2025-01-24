Bakan Yerlikaya sosyal medyadan operasyonlarla ilgili açıklama yaptı Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin, FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yaptıkları, örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları belirtildi. Ayrıca, operasyonlarda FETÖ soruşturmalarında ifade ve teşhislerde adı geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişilerin de yakalandığı bildirildi.

Operasyonlar Adana, Adıyaman, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Tokat illerinde düzenlendi. Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiği operasyonlarla ilgili açıklamada, devletin ve milletin huzuruna kasteden FETÖ’ye karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.