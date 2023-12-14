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- Kitap okumak kelime dağarcığınızı geliştirir. Toplum içinde kolay bir şekilde konuşabilirsiniz.
- Kitap okumak hayal gücünüzü geliştirir.
- Kitap okumanın bir diğer faydası ise hafızanı geliştirir.
- Eğer çok kitap okursanız konsantrasyonunuz artar.
- Kitap okumanın bir diğer faydası insanlarla iletişim becerinizin gelişmesine katkı sağlar.
- Kitap okumak stresi azaltır .Çünkü kitaptaki yazılara odaklandığınızda stresinizi azaltır.
- Kitap okumak insanı huzurlu hissettirir.Ve sakin olmasını sağlar.
- Fazla kitap okumak bilgili olmanı sağlar.Eğer bilgili olursanız insanların size bakış açısı değişir .
- Fazla kitap okumanız hayata bakış açınızı değiştirir.Hayatı sevmenize yardımcı olacak önemli faktörlerden biri kitaptır.
- Kitap okumak kendinizi başka birinin yerine koymaya yardımcı olcak.
- kitaplar sizin dostunuzdur lütfen kitaplara gerekli değerleri verin.