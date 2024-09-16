Bursa'nın Gemlik ilçesinde bu yıl üçüncü kez gerçekleşen, özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Gemlik Kitap Limanı’nda iki gün dolu dolu geçti. Gazeteci, yazar ve edebiyatçılar, söyleşi ve imza günü programlarında okurlarıyla buluştu.BURSA (İGFA) - Gemlik Kitap Limanı, cumartesi günü düzenlenen tören ile bu yıl da kapılarını açtı. Onlarca yayınevinin yer aldığı fuarda Cumartesi günü Nebil Özgentürk, Nazım Hikmet Belgeseli ardından Memleket, Sanat ve Edebiyat Söyleşisi’nde Gemlikliler ile bir araya geldi. Ardından ise Yekta Kopan, Timur Akkurt, Coşkun Aral ve Ünsal Ünlü “Takımdan Ayrı Düz Koşu” söyleşisi gerçekleştirdi.

Pazar günü kitapseverlerin buluşma noktası haline gelen fuarda Seda Eroğlu “Edebiyat ve Yazım Sevgisi”, Işık Öğütçü ve Okan Toygar “Doğum Gününde Orhan Kemal”, Ercan Kesal söyleşi ve imza günü, Cennet Cankılıç ve Yüksel Baysal “Tarihin Işığında” söyleşi programlarını gerçekleştirdi. Edebiyatçı, gazeteci ve yazarlar programlardan sonra kitaplarını imzaladılar.

Gemliklilerin fuara olan ilgisinden mutluluk duyduğunu belirten Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, programlara toplumun her kesimine hitap eden isimleri davet ettiklerini söyleyerek “Gençlere edebiyat, kültür ve sanat sevgisi aşılamak, tüm Gemliklileri değerli isimlerle buluşturmak için düzenlediğimiz, kentimizde marka haline gelen Gemlik Kitap Limanı’na tüm kitapseverleri bekliyoruz” dedi.