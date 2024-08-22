Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen toplantısı Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde Muğlan Marmaris’te yapıldı.MUĞLA (İGFA) - Marmaris ilçesinde düzenlenen Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen toplantısına Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün ev sahipliğinde Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Karaburun Belediye Başkanı Av.İlkay Girgin Erdoğan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu katıldı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Ağustos ayı Encümen toplantısında ana gündem maddesi orman yangınlarıydı.

Orman yangınları konusunda alınacak tedbirler, orman yangınlarının söndürülmesinde en güçlü etken olan hava filosunun güçlendirilmesi ile ilgili bakanlığa yazı yazılması, önleyici tedbirler olarak zeytin alanlarının temizlenmesi gibi konular masaya yatırıldı. Ayrıca su yönetim planı ve belediyelerin borçları konuları da katılımcılar tarafından ele alındı.