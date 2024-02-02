Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda yaşanan fırtına ve deniz taşkınından özellikle afet boyutunda zarar gören Gemlik ilçesinin kıyı şeridindeki çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Bursa’da 16 Kasım ve 29 Kasım tarihlerinde yaşanan fırtına ve deniz taşkınlarından etkilenen Gemlik ilçesinde özellikle sahil bölgesindeki yapılarda afet boyutunda zarar meydana gelmişti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mevcut durumu yerinde ivedilikle inceleyip raporladıktan sonra çalışmalara başlamıştı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı teknik ekipleri tarafından deniz taşkınını önlemek adına başlatılan kıyı koruma çalışmaları hızla sürüyor. Kıyı koruma yapıları oluşturmak için imalatlara başlayan Büyükşehir Belediyesi, Gemlik ilçesinde 700 metre uzunluğunda ve toplam 26 bin metrekare alanı kapsayan bölgede deniz taşmasını engellemek için topuk duvarı ve yürüyüş yolu yükseltme işlemleri de gerçekleştiriyor.



Teknik raporlamanın akabinde hemen hareket geçtiklerini belirten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Muhammet Ali Akaç, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek unsurları bir bir ortadan kaldırdıklarını ifade etti. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Akaç, yaşanan mağduriyetin afet boyutuna olduğuna dikkat çekerek “16 Kasım ve 29 Kasım 2023 tarihlerinde kıyı bandımıza büyük zararlar veren özellikle Gemlik kıyı bölgelerimizde deniz taşkınlarından dolayı afet boyutunda meydana gelen mağduriyetler yaşandı. Oluşan zararlarla ilgili olarak Park Bahçeler Dairesi Başkanlığımız teknik kadrosu ve mühendislerimiz ivedilikle sahaya inip durumu yerinde inceleyerek oluşan zarar tespitlerini raporladı. Teknik raporlar neticesinde hızlı bir şekilde çalışma planlaması yaparak harekete geçtik. Büyükşehir Belediyemiz, kıyı koruma önlemeleri noktasında benzer bir durumun tekrar yaşanmaması adına yerinde imalat çalışmalarına başladı. Gemlik ilçemizdeki mevcut kıyı koruma yapılarımızı yeniliyoruz. Deniz kotunun 1.5 metre altında yaklaşık 1 metre kaya dolgu ve üzerine yarım metre su içi beton dolgusu işlemi yapıldıktan sonra kalıp çakılarak 180 santimetre eninde 150-200 santimetre yüksekliğinde topuk betonu dökülecektir. 1.5 ila 2 metre yüksekliğinde 180 santimetre eninde beton dolgu ile mevcut tahkimatı kıyı ile birleştirerek 700 metre uzunluğunda ve toplam 26 bin metrekarelik alanı kapsayan kıyı bandını koruma altına alıyoruz” dedi.

Kıyı şeridinde gerçekleşen inşaat çalışmaları tamamlandığında yeşil alan düzenlemesi, yürüyüş yolu, bisiklet yolu kaplamaları ve çevre düzenlemesi işlemleri tamamlanarak bölge halkına konforlu bir yaşam alanı sunulacak.