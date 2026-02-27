Ramazan ayını fırsat bilen dilenciler, cami, kavşak, alt geçit ve insanların yoğun olduğu bölgeleri kendine mesken tuttu. Kimi kucağındaki çocuğu ile duygu sömürüsü yaparken, kimi ise elindeki mendili satmak bahanesiyle insanların duygularıyla oynadı. Vatandaşların duygularını sömürerek, dilencilik yapanlara karşı belirli aralıkla denetim yapan Osmangazi Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da, cuma saati vatandaşların yoğun olduğu bölgelere operasyon düzenledi.

Çocuğu ve engelli bir yakını ile dilenen 3 kişi, ekipler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. Üzerlerinden çıkan 300 liraya el konulurken, üzerlerinden çıkan paraya el konulurken kadına idari para cezası kesildi. Kadının hiç umursamadan gülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.