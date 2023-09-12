Ergenlik veya tıbbi anlamıyla puberte, kişinin fertil hale gelmesi demektir. Kız çocuklarında bu süreç 8 yaş ile 13 yaş arasında, erkek çocuklarda ise 9 yaş ile 14 yaş arasında gelişir. Bu gelişmede kız çocuklarındaki ilk bulgu, çocuğun meme dokusunda ufak bir tomurcuklanma şeklinde memenin büyümesidir. Erkek çocuklarda ise ilk bulgu, testislerde büyümeye başlamasıdır. Ondan sonra artık bütün sekonder seks karakterleri dediğimiz olaylar gelişir. Erken puberte veya erken ergenlik dendiği zaman kız çocuklarında 8 yaştan önce, erkek çocuklarında ise 9 yaşından önce bu olayların başlamasıdır. Bu durumda mutlaka bir endokrin merkezine gidilmesi ve gerekli olan tahlillerin yapılması, önlemlerin alınması gerekir.