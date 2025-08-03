Türkiye’nin milli insansız savaş uçağı KIZILELMA, Ukrayna yapımı AI-322F turbojet motoruyla seri üretime geçti. Ukrayna merkezli Ukrainska Pravda, Baykar’ın altıncı prototipi üretim hattına aldığını kamuoyuna duyurdu.

Haberde, Türk savunma sanayi şirketi Baykar’ın, 2026 yılı itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim etmeyi planladığı KIZILELMA’nın altıncı prototipi üzerinde çalışmalara başladığı belirtildi. Ayrıca Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın açıklamaları da yer aldı.

Bayraktar, insansız hava araçlarının artık yalnızca keşif için değil, doğrudan savaş sahasında etkili bir unsur olarak kullanıldığını ifade etti. KIZILELMA’nın, insan hayatını tehlikeye atmadan en riskli görevleri yerine getirme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

Kısa güvertelerden kalkış yapabilen, otomatik iniş kabiliyetine sahip ve 1,5 tona kadar mühimmat taşıyabilen KIZILELMA; AESA radarı ve düşük radar görünürlüğüyle donatıldı. Bu özellikleriyle hava muharebe sistemlerinde yeni bir dönemin başladığı ifade ediliyor.

Bayraktar ayrıca Türkiye'nin, seri üretim İHA konusunda dünyada ilk sırada yer aldığını ve 2025 itibarıyla küresel pazarda yüzde 65’lik bir paya ulaştığını açıkladı.

Bayraktar’ın ifadelerine göre, Akıncı 10 ülkeye, Bayraktar TB2 ise 24 ülkeye ihraç edildi. KIZILELMA'nın daha da fazla ülkeye ulaşması hedefleniyor. 2026’da daha yüksek üretim hacmi planlandığını belirten Bayraktar, KIZILELMA’nın tüm bileşenlerinin Türkiye’de üretildiğini, yalnızca jet motorunun Ukrayna’dan temin edildiğini söyledi. Ancak bu alanda da yerli üretim hedeflendiğini ve 5-6 yıl içinde farklı motor seçeneklerinin geliştirileceğini ekledi.