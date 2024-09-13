Mardin’in Kızıltepe İlçesinde yapımı devam eden Stadyumun bitirilmesi için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Kurum yetkililerine gayretlerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyorum.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Protokol kapsamında 1500 Kişilik çelik konstrüksiyon ev sahibi tribünü, 500 kişilik çelik konstrüksiyon deplasman tribünü, aydınlatma sistemi ve çevre düzenlemesi yapılacağı belirtildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Kızıltepe İlçesinde yapımı devam eden Stadyumun bitirilmesi için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandığını açıkladı.

Protokol kapsamında 1500 Kişilik çelik konstrüksiyon ev sahibi tribünü, 500 kişilik çelik konstrüksiyon deplasman tribünü, aydınlatma sistemi ve çevre düzenlemesi yapılacağı belirten Adak,” Kızıltepe İlçemize 50×17 metre ebatlarında 1500 Kişilik çelik konstrüksiyon ev sahibi tribünü, 500 kişilik çelik konstrüksiyon deplasman tribünü yapılması hedefleniyor. Ayrıca 4 Adet standartlara uygun soyunma odası,2 adet hakem soyunma odası, Temsilci Odası, Gözlemci Odası, İP Odası, Doping test Odası, Sağlıkçı Odası, Eşgüdüm Toplantı Odası, Akreditasyon Masası ve Sistemi. Aydınlatma Sistemi, Stadyumda gece antrenman ve müsabakaların yapılabilmesi için aydınlatma sistemi kurulacaktır” dedi.

DESTEKLERİNDEN DOLAYI SAYIN BAKANIMA TEŞEKKÜR EDİYORUZ Kızıltepe stadyumunun bitirilmesi konusunda Sayın bakanımızın büyük desteği olduğunu hatırlatan Adak,” Stadyum için çevre düzenlemesi, yeni yapılacak tribünlerin ve sahanın etrafına peyzaj yapılacaktır. Bu kapsamda gerekli süreçlerin biran önce tamamlanması planlanmaktadır. Mardin ilimizde tesisler kapsamında desteğini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu önemli yatırım Kızıltepe halkımıza da hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.