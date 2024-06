Sakarya’da iş adamlarıyla buluşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir ekonomik yapı oluşmuştur. O bakımdan siz değerli iş insanları, ticaret insanları, turizmciler, sanayicilerin mutlak suretle inanıyorum ki Kıbrıs’a sizlerin gözüyle baktığınızda fırsatlar bulabileceğinize inanıyorum. Çünkü sürekli olarak bir gelişme vardır” dedi.

Sakarya’da üniversitede düzenlenen ‘27 Mayıs Darbesi ve Kıbrıs Barış Harekatından Alınacak Dersler’ konulu konferansa katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, program sonrasında Sapanca ilçesinde iş adamları ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar’a buluşmada eşlik eden Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz yaptığı konuşmada, “Kıbrıs bizim milli davalarımızın ana taşlarından birisidir. Sadece olaya Kıbrıs olarak değil de Türkiye Cumhuriyeti’nin Lozan’dan bugüne kadarki sürecine aslında Lozan Anlaşması imzalandıktan sonra orada Lord Coulson’un Türkiye heyetine söylediği bir söz vardı. Ve bu sözü hiçbir zaman için hiçbirimizin unutmaması gerekiyor. O da şudur; ’Zaferler gelip geçicidir, biz bunları size şimdilik veriyoruz’ sözüdür. Eğer biz Kıbrıs davasına sahip çıkmamış olsaydık zamanında sadece Kıbrıs Türklerini değil, kendi belki ülkemizin güvenliğini de büyük ölçüde tehlikeye atmış olacaktık. Dolayısıyla Kıbrıs hem Kıbrıs Türklerinin hem de bizim milli davamızdır. Ve biz bunu hep böyle kabullendik, böyle de kabullenmeye devam edeceğiz” dedi.

İş adamlarına çağrıda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki bütün bu ambargo, izolasyon, kısıtlamalar ve birtakım engellere rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti elbette ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle ve Kıbrıs Türkü’nün kendi başarısıyla orada son yıllarda turizmde olağanüstü başarılar kaydetmiş. Ben yıllar evvel Maliye Bakanıydım, 15 sene evvel hiç unutmuyorum on bin yatak ancak vardı. Şimdi bakıyorum 30 bin yatağı geçtik ve şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde otoritelerden, ilgili bakanlıklardan onay bekleyen 11 tane 500 klas yataklı otel projesi sırada bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, turizmdeki yatırımları ile üniversiteleriyle, sanayi bölgesiydi. Yine Anadolu’dan asrın projelerimiz milyar dolarlık projeyle suyun aktarılması ki Rum tarafı bile buna elbette büyük bir nimet olarak bakar ama su bizde büyük bir avantaj. 75 milyon metreküp su sürekli olarak oraya akmaktadır. Bu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarımını, sanayisini, turizmini elbette çok daha kolay sürdürülebilmesi için önemli bir nimet. Dolayısıyla bütün bu gelişmeler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir ekonomik yapı oluşmuştur. O bakımdan siz değerli iş insanları, ticaret insanları, turizmciler, sanayicilerin mutlak suretle inanıyorum ki Kıbrıs’a sizlerin gözüyle baktığınızda fırsatlar bulabileceğinize inanıyorum. Çünkü sürekli olarak bir gelişme vardır. Ve bu gelişmenin de artarak devam etmesi beklenmektedir. Özellikle yeni siyasetimiz artık federal temelde yani belirsiz bir anlaşma ve bir anlaşmanın ne zaman olacağına yönelik birtakım gerçekten olumsuzlukları içinde barındıran bir dönem artık kapanmıştır. Kıbrıs’ta artık bir anlaşma yoksa bu anlaşma iki devlete dayalı olması lazım. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti suretiyle bu anlaşmanın bir parçası olması lazım ve Türkiye Cumhuriyeti bu siyasete tam destek vermektedir. Dolayısıyla iki devletli siyasetle artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalıcılığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin istikrarı ve ekonomik potansiyeli daha da pekişmiştir. O bakımdan bu kökleşmeyle Kuzey Kıbrıs Türk hükümetinin bu sektörlerdeki başarıları bana göre daha da artacaktır” diye konuştu.

Yurtdışından KKTC’ye gelerek yatırım yapıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Nitekim bunun işaretlerini her gün görüyoruz. Dünyanın her yerinden gelen yatırımcılar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir gelecek gördükleri için olağanüstü ilgi göstermekte ve hatta son aylarda o kadar bir artık rahatsızlık olmaya başlamıştır ki; acaba fazla toprak mı satıyoruz, fazla yabancılar mı geliyor diye. İnanamazsınız Amerika’dan, İskandinavya ülkelerinden, İngiltere’den, Kazakistan’dan, İran’dan, Ukrayna’dan, Rusya’dan çok sayıda yatırımcı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelip villa, apartman dairesi, konut projesi, belli düzeyde yatırımları gibi birtakım yatırımlarla çehreyi değiştirmeye başladılar. Böyle olunca tabii biraz bir daha bakalım dedik. Ve netice itibariyle şu anda yasalarımızı tekrar gözden geçirdik. Tarımsal arazileri koruma ve aynı anda bir yabancının alabileceği bir dönüm veya bir konut, o da güvenlik soruşturması ve Bakanlar Kurulu kararı ile ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına üç konut ve daha fazla arazi alma kriterlerini getirdik. Yasada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyan bir devletin vatandaşları aynı şekilde daha fazla mal mülk alabilirler şeklinde. Dolayısıyla Türk vatandaşlarının daha fazla mal, mülk almaları da söz konusudur. Tabii bunların ayrıntıları vardır. Bunları yatırımcılar mutlak suretle danışmanlarıyla ve hukukçuları ile değerlendirebilirler. Ama benim size burada bu akşam söyleyeceğim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık bir Antalya, bir Bodrum ve Kuşadası gibi gerçekten son yıllarda olağanüstü gelişme sağlıyor. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin onların liginde olacağı düşüncesi içerisindeyim. O şekilde bir gelişme, o şekilde bir potansiyel ve dolayısıyla sizler de öz vatanımız ama aynı zamanda tabii ki ben hiç ayırmıyorum. Türkiye’nin doğal bir uzantısı olan Kuzey Kıbrıs Türk hükümetinde siz değerli Sakaryalı iş insanlarının da orada fırsatlar yakalayıp, bu sektörlerde birtakım yatırımlar ve birtakım iş birliği veya ortaklıklar yapabileceğiniz düşüncesi içerisindeyiz. Biz her zaman oradayız, biz sizlerin emrindeyiz. Her zaman bizim sizlere kapımız açık. Çünkü siz, bizlerin kardeşlerisiniz. Siz, bizlerin dava arkadaşlarısınız. Siz, bizlerin anavatandaki gerçekten yiğit ve her zaman hakkıyla, hukukuyla fırsatlar arayan çok değerli iş insanları olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sizleri her zaman görmekten duyacağımız memnuniyeti en kalbi duygularımla sizlerle paylaşıyor, kameralar önünde de tüm Sakaryalılara aynı duyguları da paylaşıyorum. Herkesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerek turist olarak gerek öğrenci olarak ve iş insanı olarak bekliyoruz” şeklinde konuştu.