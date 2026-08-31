11. Uluslararası Altın biber festivali kapsamında 6 Eylül günü Yenişehir'in düşman işgalinden Kurtuluş'nun 104. yılı hazırlanan çeşitili etkinliklerle kutlanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye başkanı Ercan Özel, 'Sabah saatlerinde Heykel Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan etkinlikler, kortej yürüyüşüyle devam edecek program tarihi Yenişehir Belediye Meydanı'nda sembolik olarak gerçekleştirilen Yenişehir'in kurtuluşunun sembolik canlandırmasının ardından sona erecek. Düşman işgalinden kurtuluşumuzun 104' yılı esareti reddeden, bağımsızlıktan asla vazgeçmeyen milletimizin bayramıdır' dedi.

Başkan Ercan Özel,' Bugün bizlere düşen görev, 104. yıl önceki ruhu yeniden yaşatmaktır! Birlik olacağız, kardeş olacağız, omuz omuza daha güçlü bir Yenişehir, daha aydınlık bir Türkiye inşa edeceğiz! Gelin, 104.yıl önce olduğu gibi bugün de el ele, omuz omuza, gönül gönüle yürüyelim. Hep birlikte daha güçlü bir Yenişehir, daha aydınlık bir Türkiye için çalışalım' diye konuştu.