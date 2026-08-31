Kaza, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı Çınarönü Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Mustafa Ş. idaresindeki 06 EPT 897 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Kısmet T. ile Beyhan T.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Beyhan T. ağır yaralanırken, Kısmet T. ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, bölgeye intikal eden sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü. Yaralılardan Beyhan T.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.