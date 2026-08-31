Şüphelinin inşaattan yaklaşık 3,5 milyon liralık malzeme çaldığı belirlendi.

Olay, Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından yapımı duran site inşaatına giren İ.Ç. (30), elektrik panoları, sigortalar, kablo tesisatları ve çok sayıda musluğu çaldı. Hırsızlık anları çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar ve şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Ekipler yaklaşık 250 saatlik kamera görüntüsünü izleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.



13 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı

Kimliği belirlenen İ.Ç.'nin 13 ayrı suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.