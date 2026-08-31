Kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında çok sayıda yolcu kurtarılırken, kayıp 18 kişiyi bulmak için çalışmalar devam ediyor.

Girne Limanı’ndan Mersin Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos Pazar günü saat 12.30 sıralarında hareket eden yolcu gemisi, kıyıdan yaklaşık 4 deniz mili açıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı.

259 yolcu ile 8 mürettebatın bulunduğu gemi, kısa süre içerisinde yan yattı ve ardından tamamen alabora oldu. Kazanın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Çalışmalara Türkiye’den gönderilen 2 insansız hava aracı ile CASA tipi uçak da destek verdi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kayıp olduğu belirtilen 18 kişiye ulaşılması için ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturma devam ederken, olayla bağlantılı olarak 9 kişinin tutuklandığı bildirildi.