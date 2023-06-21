Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Resim Öğretmeni Ülviye Karabaşak’ın Saçaklı Ev’de düzenlediği, çoğunluğu ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yaptığı resimlerden oluşan Renkler ve İzler adlı VI. Karma Resim Sergisi’nin açılışına katıldı.KKTC (İGFA) - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, karma resim sergisinin açılışında konuştu. Böylesine anlamlı bir serginin açılışında bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, çocukların elinden çıkan eserleri izlemenin, gurur verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar etkinliğin amacının, çocukların resme olan yeteneğini ortaya çıkarmak ve onların ileride başarılı ressamlar olarak yetişmesi olduğunu kaydetti.

“Sanatımız ve kültürümüzle varlığımızı sürdürebilmek için uluslararası etkinliklerde Kıbrıs Türk halkının sesi olacağınıza inanıyorum" diyen Cumhurbaşkanı Tatar, sergiye katılan çocuklara teşekkür belgesi takdiminde bulundu.