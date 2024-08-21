Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde bir işyerine ait klimayı sökmeye çalışan Murat K. ve Mehmet D., bölgede devriye atan gece bekçilerini görünce kaçmak istedi. Şüpheli hareketler sergileyen 2 kişiyi hızla müdahale eden bekçiler, şüphelilerin kaçmasına izin vermedi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, Murak K.'nin 11 suç kaydı olduğu öğrenilirken, Mehmet D.'nin ise 14 ayrı suçtan dosyası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA