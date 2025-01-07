Geçtiğimiz yılı dolu dolu geride bırakmanın mutluluğunu yaşayan KO-MEK, bunun yanında moda akademisinde vermiş olduğu eğitimlerle adeta halk üniversitesi olmanın gururunu yaşadı. Her yıl kendini yenileyerek eğitimlerine devam eden KO-MEK, 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplamda 962 bin 575 kursiyere eğitim verdi.

Meslek ve Sanat eğitimlerine devam eden KO-MEK sadece kendini geliştirmek isteyenlerin değil, bir meslek sahibi olmak isteyenler için de çok önemli bir merkez haline geldi. Özellikle dezavantajlı guruplara verdiği eğitimlerle dikkat çeken KO-MEK, yaz aylarında da boş durmadı. Çocukların bilgi ve becerilerinin gelişimine destek olmak için yaz tatilinde ev becerileri atölyeleri açan KO-MEK, binlerce çocuğa yeni beceriler kazanmalarının önünü açtı. Kur’an-ı Kerim, kuaförlük, giyim, resim ve müzik gibi önemli branşlarda eğitim alan çocuklar artık kendi başlarına bir şeyleri başarmanın mutluluğunu yaşadı.

12 ilçede sergi

Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği geleneksel ilçe sergileri 2024 yılında göz doldurdu. Rengarenk, bin bir çeşit el emeği ürünün sergilendiği 12 ilçe sergisine binlerce ziyaretçi katılarak kursiyerlerin mutluluğuna ortak oldu.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte artık geleneksel hale gelen KO-MEK Hurması projesini hayata geçiren KO-MEK, ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofrasına misafir olarak gönüllerine taht kurdu. KO-MEK vefası projesi ile yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere destek veren KO-MEK kursiyerleri, çocukların neşesi olmayı da başardı.

Geleceğin modacıları yetişiyor

Bu yıl ilk kez kursiyerlere kapısını açan Moda Akademisi ilk kursiyerleri ile alanında uzman eğitmenler tarafından eğitimlerini sürdürüyor. 8 farklı branşta 21 atölyede 242 kursiyerin eğitim aldığı Moda Akademisinde hiç kuşkusuz geleceğin modacıları yetişiyor. Çeşitli workshopların ve alanında uzman kişilerin katılarak söyleşilerin yapıldığı moda akademisinde kursiyerler için yeni bir gelecek tasarlanıyor.