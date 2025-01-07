Etkinlikler arasında bir yetişkin tiyatro gösterisi, bir çocuk tiyatro gösterisi ve İnegöl Kent Müzesi’nde Mobilyacılar Odası iş birliğiyle düzenlenecek “Ustalara Saygı” adlı resim sergisi bulunuyor. Yeni yılın ilk kültür sanat aktiviteleri, İnegöllülerle buluşturulacak.

“HASTALIK HASTASI” YENİDEN SEYİRCİYLE BULUŞUYOR

İlk etkinlik 08 Ocak Çarşamba akşamı İnegöl’de kültür ve sanatın merkezi konumundaki Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenecek. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun yeni sezon oyunu olan ve ilk gösterimde ilçe halkının beğeniyle izlediği “Hastalık Hastası” isimli yetişkin tiyatro gösterisi, 20.00’da izleyici ile buluşacak. Ücretsiz biletsiz etkinlik için salon kapıları 19.00 itibariyle açılacak.

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“USTALARA SAYGI” SERGİSİ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Haftanın ikinci etkinliği ise 10 Ocak Cuma günü başlayacak. İnegöl Kent Müzesi Serdar Rubacı Sergi Salonunda İnegöl Belediyesi ile İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası iş birliğinde Mobilyacılar Odası’nın kuruluşunun 60’ıncı yılına özel “Ustalara Saygı” isimli sergi düzenlenecek. Sergi 31 Ocak tarihine kadar açık kalarak ve ziyaret edilebilecek.

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ÇOCUK TİYATROSUNDA BU HAFTA; “ROZET PEŞİNDE”

11 Ocak Cumartesi günü de Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde hafta sonlarının geleneksel etkinliği çocuk tiyatro gösterisi minik sanatseverlerle buluşacak. “Rozet Peşinde” isimli çocuk tiyatrosu, İnegöllü çocukların beğenisine sunulacak. 14.00’da başlayacak gösteri için 13.30’da salonun kapıları açılacak.

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Kaynak: BÜLTEN