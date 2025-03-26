Şirketten yapılan açıklamada, satış süreciyle ilgili görüşmelerin başladığı belirtildi.

Beko, 2024 yılında aldığı kararla Avrupa’daki tüm iştiraklerini Hollanda merkezli kurulan “Beko Europe” adı altında birleştirmişti. Bu yeni yapılanmayla birlikte, şirketin Polonya'nın Łódź kentindeki plastik komponent fabrikasında üretimin durdurulacağı ve işten çıkarmaların başlayacağı duyurulmuştu. Bu gelişme, ülkedeki işçilerden büyük tepki çekmişti.

Verimlilik sorunları gerekçe gösterilen açıklamada fabrikanın satışıyla ilgili Beko Europe tarafından önemli bir adım atıldı. Şirket, fabrika için Mega Endüstri ile bir iyi niyet mektubu imzalandığını duyurdu. Satışın gerçekleşmesi halinde tesisin, Türkiye'de 5 farklı üretim merkezi ve 2000’in üzerinde çalışanı bulunan Mefa Group’a devredilmesi bekleniyor.