Erteleme maçı kapsamında karşılaştıkları rakiplerini rahat bir şekilde yenen mavi-beyazlı ekip, bu zaferle birlikte puanını 35’e yükseltti. Karşılaşma, Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisi’nde oynandı ve maçı Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ile Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da izledi.

İlk yarısı 16-8 Nilüfer Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlanan maçta, takım her iki alanda da etkili bir oyun sergileyerek rakibini 31-22'lik skorla mağlup etti.

Nilüfer Belediyespor, bu galibiyetle Süper Lig’deki ikinci sıradaki konumunu güçlendirdi. Ligin son haftasında, 5 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Rize Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Hentbol Takımı ile karşılaşacak olan Bursa ekibi, Rize Yenişehir Spor Salonu’nda mücadele edecek.