19 yıllık sigortacılık tecrübesi bulunan Kocaağa firması tarım sektörüne de giriş yaptı. Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünü üreten Erkunt Traktör İnegöl, Yenişehir ve İznik bayiliğini üstlenen Kocaağa Tarım’ın açılışı yoğun katılım eşliğinde gerçekleşti.



Alanyurt Kozluca yolu üzerinde açılışı gerçekleşen Kocaağa Tarım Erkunt Traktör bayiliğinin açılışına Bursa, İnegöl, Yenişehir, İznik ve Domaniç’ten çok sayıda davetli katıldı.



TRAKTÖR SATIŞIMIZ 90’LI YILLARA DAYANIYOR

Açılış öncesi açıklama yapan Kocaağa Firma Sahibi Rıdvan Kocaağa, aile olarak 90’lı yıllarda traktör satışı yaptıklarını ifade ederek, “Bugün Kocaağa ailesinin yeni iş kolu olarak oluşturduğunuz Kocaağa traktör mağazamızın açılışındayız. Aslında görünürde traktör bayiliğine yeni başlıyor olsak da, 90’lı yıllarda rahmetli babam ikinci el traktör alım satımı ile bu günlerimize yol göstericilik yapmıştı. Ancak tabi bizlerin diğer iş kollarına olan yöneliminden dolayı babam o alandaki ilerlemesini bırakmak durumunda kaldı. Bizler o yıllarda farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmeler kurduk. Bende kendi ticari hayatımda 2006 yılında başladığım ve hala devam etmekte olduğum sigortacılık faaliyetlerini sürdürürken, belki ailemizin Çiftçi kökenli bir aile olması hasebiyle çiftçilerimizle de köylülerimizle de devamlı yakın temas içerisindeydim.”dedi.



ERKUNT TRAKTÖRLERİN KULLANICISIYDIK

Kocaağa sigorta olarak çiftçilere her daim tarım sigortalarında, hayvan hayat sigortalarında ve diğer sigortacılık işlerinde de her zaman destek olduklarını dile getiren Kocaağa, “Bundan sonraki ticari hayatımızda da bu alana da ağırlık vererek tarıma yönelik faaliyetler yapmaya karar verdik. Ve 2006 yılında Erkunt traktörün ilk traktörü çıkardığı tarihten itibaren bir çiftçi olarak biz de Erkunt traktörlerin kullanıcısıydık. Şehrimizde bu kadar kullanıcısı olup da bayiliğinin olmadığının farkına varınca, fabrika yetkililerimizle irtibata geçerek bu bölgede satış yapmak istediğimizi ve bayilik almak istediğimizi beyan ettik. Sonrasında da ilgili süreci hızlı bir şekilde yürüterek 1 Haziran 2024 tarihinde bayilik anlaşmamızı yaptık ve mağazamızı kurban bayramı sonrasında satışa hazır hale getirdik. Yaklaşık bir buçuk aydır da mağazamızın eksiklerini tamamlayarak bugün itibari ile çıkacağımız bu uzun yolculuğun başlangıcını sizlerle birlikte paylaşmak için bugün burada toplandık.”ifadelerini kullandı.



İNEGÖL, YENİŞEHİR VE İZNİK’E HİZMET VERECEĞİZ

Şu an işletmelerinde Erkunt traktörün aşağı yukarı tüm modellerin birer örneğinin mevcut olduğuna vurgu yapan Kocaağa, “Bunun dışında da İnegöl, Yenişehir ve İznik özelinde özellikle talep edilen modellerimizi de her zaman sizler için mağazamızda bulundurmaya ve temin etmeye çalışacağız. Yolun daha çok başında olduğumuzu biliyoruz. Fakat ilerleyen süreçte inşallah hep birlikte bölgemizde ve şehrimizde güvenilir bir marka oluşturarak, 19 yıldır Kocaaga Sigorta’da yakaladığımız marka kalitesini, Erkunt traktörün yerli ve milli olan gücünü daha yükseğe taşıyarak bu sektörde de kaliteden şaşmayıp müşterilerimize bu minvalde hizmet vermeye devam edeceğiz. Birazdan mağazamızın içerisinde sizlere satışa sunduğumuz traktörlerimizi arkadaşlarımız tanıtacaklar.”şeklinde konuştu.

İLAÇ MAKİNELERİ SATIŞIMIZDA MEVCUT

Tarım alanında kullanılmak üzere Drone satışı da yaptıklarını ifade eden Kocaağa, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Mağazamızda şu an DJI T50 modeli drone standımız bulunuyor ve bunun yanı sıra çocukluğumdan beri markasını bildiğim ve kalitesine hiçbir olumsuz leke sürdürmeyen Holsan ilaç makinelerinin da bayiliği ile anlaşmış bulunmaktayız. Ayrıca Konya’da üretilen Oruç römorkları ile bölgemize hizmet vereceğiz, süreç içerisinde çiftçimizin ihtiyacı olan diğer ekipmanları da yavaş yavaş temin edip bünyemize katmaya çalışacağız. Tüm bunlarla birlikte mağazamızın bir bölümünde Kocaağa sigorta Kozluca yolu şubesi oluşturarak İnegöl merkezde bulunan üç şubemizle ve burada oluşturacağımız dördüncü şube ile sigorta siz değerli hemşerilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.”



Daha sonra sırasıyla söz alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ve Erkunt Traktör Bölge Müdürü Cüneyt Ayaz açılışın hayırlı olmasını dileyerek Kocaağa ailesine yeni iş kollarında başarılar dilediler.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Kocaağa Tarım Erkunt Traktör bayiliğinin açılışı gerçekleştirildi.