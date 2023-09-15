İnegölspor eski yönetim kurulu üyesi işadamı Rıdvan Kocaağa, GMG Kastamonuspor maçı öncesi İnegölspor ekibine moral yemeği verdi.

Köfteci Eşref’te verilen yemeğe İnegölspor Kulüp Başkanı Osman Sevim, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Yemek sonrası konuşan Kocaağa, GMG Kastamonuspor maçında bordo beyazlı ekibe başarılar dileyerek, “Başta Osman başkanım ve değerli yönetimi olmak üzere kıymetli sporcularımızı, teknik heyetimizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Kocaağa sigorta olarak ve İnegölspor’umuzun eski bir yöneticisi olarak sizlere moral yemeği vermek istedik. İnegölspor’un başarısı bizleri mutlu eder. Sizlerde bu camianın aslında başarılı olmasındaki en önemli temel taşlarısınız. Başta Osman başkana devraldığı bayrağı inşallah daha yükseklere taşımasını, yönetimiyle beraber başarılı bir İnegölspor’u İnegöl halkına kazandırmasını temenni ediyorum. Bizlerde onun yanında her zaman olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar İnegölspor için şahsım ve firmam adına elimden geleni her zaman yaptım. Bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. İnegölsporlu olmak yeterli değil siz aynı zamanda İnegöllüsünüz. İnegölspor’un başarısı için elinizden geleni yapın. Kastamonu karşısında ve bundan sonrası tüm maçlarda sizlere başarılar diliyoruz. 3 puanı alıp İnegöl’e döneceğinizden şüphemiz yok. Allah kolaylık versin. Rabbim sakatlıklardan korusun. En güzel maçları, en güzel puanları almanızı temenni ediyorum.”dedi.

Kulüp Başkanımız Osman Sevim ise ekibimizi moral yemeğinde ağırlayan eski yönetim kurulu üyemiz işadamı Rıdvan Kocaağa’ya teşekkür etti.

İbrahim Uslu