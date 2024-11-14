Kocaeli Büyükşehir Meclisi’nde Kandıra Tekkeli, Eğitim ve Akçakayran mevkiinde yaşayan Romanların transferi için kamu yararı kararı alındı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı Başkan Tahir Büyükakın’ın başkanlığında gerçekleştirildi. 78. gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Kandıra’da yaşayan Roman vatandaşları ilgilendiren önemli bir karar da alındı. Bu kapsamda, mecliste, Akdurak Mahallesi’nde 17,91 hektarlık alanda projenin uygulanabilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilmek üzere kamu yararı kararı oybirliği ile alındı. Oy birliği ile alınan karar sonucu belirtilen alandaki tarla vasfındaki alan Roman vatandaşların yaşayabileceği planlı bir alana dönüştürülecek. 2018 yılında Riskli Alan ilan edilen Tekkeli, Eğitim ve Akçakayran mevkiinde yaşayan Romanların Akdurak Mahallesinde 17,96 hektarlık alan yeni bölge olarak seçilmişti.

RİSKLİ ALAN İLAN EDİLMİŞTİ

Kandıra İlçesi, Tekkeli, Eğitim ve Akçakayran mevkiinde yaklaşık 8,2 hektarlık alanda yaşayan Roman vatandaşların yaşadığı bölge, yerinde dönüşüm projesi kapsamında değerlendirilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Riskli Alan olarak ilan edildi. Üç bölgede hazırlanan imar planları, kentsel tasarım ve arazi çalışmaları ile şekillendirildi. Bu alanlarda sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan tüm analizler yapılarak planlar Bakanlıkça onaylandı.

TURİZM DESTİNASYONUNDA KALIYOR

Aradan geçen süre zarfında bölgede yaşayan Romanların sayısının artması, Tekkeli mevkiinde yaşayan vatandaşların bulunduğu güzergahın “Kandıra Kıyı Kesimi-Turizm Destinasyonu” olarak şekillenen güzergahta kalması, Akçakayran ve Eğitim Sokak Mevkilerinin bulunduğu bölgenin üniversite güzergahında olması, mekan kalitesinin arttırılmasına yönelik beklentiler ile yerel dinamikler ve talepler dikkate alınarak Akdurak Mahallesinde 17,96 hektarlık alan yeni bölge olarak seçildi.

KONU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Söz konusu 17,96 hektarlık rezerv bölgenin bulunduğu alandaki uygulamaların yapılabilmesi için 5403 sayılı yasa kapsamında gerekli başvurular yapılarak alanda Kamu Yararı Kararı alınabilmesi için konu Meclis gündemine taşındı. Dosyanın Kamu Yararı Kararı alınmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilmesi İmar ve Bayındırlık Komisyonunda oybirliği ile kabul edildi.

YAŞAM KALİTESİ YÜKSELECEK

Kamu Yararı Kararı sonrasında diğer prosedürlerin bitirilmesi amaçlanıyor. Rezerv bölgede Akçakayran, Eğitim Sokak ve Tekkeli mevkiinde sağlıksız koşullarda yaşayan Romanların yaşayacağı plan, fen ve sağlık koşulları açısından düzenli, yaşam kalitesi yüksek bir kentsel bölge oluşturulacak.

ROMANLARIN TALEPLERİNE GÖRE

Tekkeli, Eğitim ve Akçakayran mevkiinde yaşayan Romanların transferi için Akdurak Mahallesi’nde yapılacak olan evler ise Romanların taleplerine göre yapılacak. Çoğunlukla tek katlı olarak tasarlanmış olan evlerle ve kültürel, sosyo-ekonomik açıdan gelişmeleri destekleyecek fonksiyonların yer aldığı konforlu bir yaşam alanı hazırlanacak.