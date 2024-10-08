Kocaeli'de toplam uzunluğu 3,8 km olan Alikahya Stadyum Tramvay Hattı projesinde kaynakları tamamlanan rayların betonları dökülüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Alikahya trafiğini rahatlatmak ve Kocaeli Stadı’na ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla başlattığı tramvay hattı projesinde ray betonları dökülmeye başlandı.

Ray kaynakları tamamlanan bölgelerde beton dökülme işlemleri devam edecek. Öte yandan Akarca Deresi üzerinde bulunan mevcut köprü yıkılarak köprü imalatlarından toplamda 650 metre uzunluğunda 24 adet fore kazık imalatı tamamlandı. Akarca Deresi’nde yeni yapılacak olan köprünün ayaklarının bir tanesinin imalatları tamamlanmış olup, diğer ayağın imalatlarının yapımına başlanılmıştır.

Çalışmalar kapsamında muhtelif çaplarda yağmursuyu, içme suyu, atık su, elektrik, Telekom hatlarının ve U açık kanal imalatları yapımı devam ediyor. Toplam uzunluğu 3,8 kilometre olan Alikahya Stadyum Tramvay Hattı tamamlandığında ulaşım daha konforlu ve hızlı hale gelecek.