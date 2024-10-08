Olay 30 Eylül 2024 tarihinde İnegöl'ün kırsal İsaören mahallesinde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen şahıs, iddiaya göre tavuğunu yiyen sokak köpeğini sopayla defalarca vurarak öldüresiye dövdü. Olaydan bir süre sonra köpek yürüyerek uzaklaştı. Valilikten yapılan açıklamada " İnegöl İlçemiz İsaören Mahallesinde 30 Eylül 2024 günü meydana gelen 5199 SKM olayı 04 Ekim 2024 günü sosyal medya kanalı ile öğrenilmiş olup 04 Ekim 2024 günü şüpheli D.A. (65 yaş E) saat 07.00 sıralarında yakalanmıştır. Şüpheli şahıs hakkında tanzim edilen adli tahkikat evraklarina müteakip mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Şiddete maruz kalan köpek sahipli olup, sahibi tarafından veterinere götürmek suretiyle tedavisi yaptırılmış ve sahibinin muhafazası altındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Kaynak: BÜLTEN