Kocaeli Büyükşehir, Kandıra Sardala Koyu’nda “Deniz Çöpleri İzleme Çalışmaları” projesinin ikinci ayağını gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Hem denizde hem karada temiz çevre bilincinin önemine dikkat çekmek amacıyla pek çok farkındalık etkinliği düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK-MAM ile birlikte yürütülen “Deniz Çöpleri İzleme Çalışmalarına” devam ediyor. Bu bağlamda İzmit Körfezi deniz suyu kalitesine olan etkilerini izleyebilmek ve buna yönelik güncel veri sağlayabilmek amacıyla 2007 yılından bu yana TÜBİTAK-MAM ile “İzmit Körfezi Su Kalitesinin ve Karasal Girdilerin İzlenmesi ve Kirliliğin Önlenmesine Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi” projesi yürüten Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, proje kapsamında Kandıra Sardala Koyu Plajı’nda sahil çöpü tespiti ve değerlendirmesi pilot çalışması başlatmış ve ilk çalışma 2023 Mart ayında TÜBİTAK-MAM ile birlikte gerçekleştirmişti.

ATIKLAR SINIFLANDIRILDI

“Deniz Çöpleri İzleme Çalışmaları” mevsimsel olarak yılda 4 sefer planlanıyor. Bu kapsamda çalışmanın ikinci ayağı yine Sardala Koyu Plajı’nda TÜBİTAK-MAM işbirliği ile gerçekleştirildi. İlk olarak sahil çöpü örneklemesinde çalışmaların yapılacağı bölgede 100’er metrelik sahil çizgisi boyunca 2,5 cm boydan daha büyük atıklar toplanarak ayrıştırıldı. Ayrıştırılan deniz çöpleri, ‘DSÇD denizel atıklar değerlendirme çalışma grubu’ tarafından oluşturulan atık sınıflandırma sistemine göre sınıflandırıldı. Çalışma kapsamında organik atıklar değerlendirme dışında bırakılırken, her bir çöp tipinin sayısı ve ağırlıkları da kaydedildi.

DENİZ ÇÖPLERİ KAYIT ALTINA ALINDI

Ayrıca örnekleme çalışmasında çöplerin miktarı ve kompozisyonuna yönelik Drone ile görüntüleme yöntemi de uygulandı. Tüm örnekleme alanı içinden toplanan çöpler, plastik, kauçuk, tekstil, kağıt, ahşap, metal, cam, seramik ve diğer materyaller olacak şekilde 8 kategoride ayrıştırıldı. Ayrıştırılan bu çöpler ağırlıkları ve sayıları ile birlikte kayıt altına alındı.