Kocaeli'de Derince merkezle ilçe köylerini birbirine bağlayan Toylar Ana Grup Yolunda Büyükşehir ekipleri üstyapı yenileme çalışması gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’deki ilçe merkezleriyle köyler arasındaki yolların bakım ve yenilemesini düzenli olarak gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki çalışlarını sürdürüyor. Vatandaşların daha konforlu seyahat edebilmesi için Derince ilçe merkeziyle 7 köyü birbirine bağlayan Toylar Ana Grup Yolunda Büyükşehir ekipleri tarafından yol yenileme çalışması yapıyor.

Derince merkezden ilçeye bağlı 7 köye ulaşımı sağlayan ve toplam uzunluğu 14 bin 500 metre olan Toylar Ana Grup Yolunun 8 bin 300 metrelik kısmında, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Doğal nedenlerden dolayı eskiyen yoldaki üstyapı çalışması nedeni ile 15 bin ton PMT ve 21 bin ton asfalt serimi yapılacak. Büyükşehir ekipleri üstyapı çalışmasını kısım kısım gerçekleştirerek ilerliyor.