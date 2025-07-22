Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Sakarya’nın Geyve ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek sağladı.

Geyve’de iki gün önce başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına müdahale için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla bölgeye ekipler sevk edildi.

Başkan Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Komşumuz Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere ekiplerimizi hızla bölgeye yönlendirdik. Tüm arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

Bölgeye ulaşan Kocaeli itfaiyesine bağlı çok sayıda araç ve personel, gece boyunca devam eden söndürme çalışmalarına katıldı.