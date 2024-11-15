Diyabet farkındalığını artırmak amacıyla İzmit Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde Saat Kulesi’ni mavi ışıkla aydınlatırken, personelleri mavi kıyafetlerle destek verdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 14 Kasım Diyabet Günü’nde dikkat çekmek amacıyla kentin sembol yapılarından olan İzmit Saat Kulesi’ni mavi ışıklarla aydınlattı. Bununla birlikte, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları 14 Kasım günü mavi kıyafetler giyerek farkındalık çalışmalarına destek verdi.

DİYABETLE MÜCADELENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Uluslararası Diyabet Federasyonu, diyabetle mücadelede birliği ve dayanışmayı temsil etmek amacıyla "Mavi Halka" simgesini kullanıyor. Bu simge, mavi renk ile gökyüzünü ve evrensel diyabet birlikteliğini, halka şeklinde ise yaşamı ve sağlığı sembolize ediyor. İzmit Belediyesinin farkındalık çalışması, diyabetle mücadelenin önemine bir kez daha dikkat çekmeyi amaçlıyor.

