Deprem bilincini geliştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren İzmit Belediyesi 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

2024 yılında yaklaşık 8 bin kişiyi ağırlayan Deprem Müzesi son olarak Yıldırım Meslek Lisesi öğrencilerini misafir etti. Gençlere İzmit Belediyesi Jeofizik Mühendisi Zeynep Küçükikiz tarafından deprem öncesi, sırası ve deprem sonrası neler yapılması gerektiğini anlatan sunum yapıldı.

Sunum sırasında Depremin oluşumu, 17 Ağustos Gölcük ve 6 Şubat Maraş depremlerinin odak noktası, büyüklüğü, süreleri, derinliği, aktif yer küre oluşumu, hareketleri ve hasar tespit çalışmaları gibi teknik bilgiler anlatıldı. Deprem Simülasyon alanında yer hareketlerinin sarsıntısını 45 saniye deneyimleme ve Diaroma ( Yapay Enkaz ) alanı bölümü gezilerek simülasyondaki yer sarsıntılarının yapı ve binalar üzerindeki etkileri gösterildi.

Buna bağlı olarak depremden etkilenmeyen ya da en az etkilenen yapıların nasıl olması gerektiği anlatılarak, İmar Yönetmeliği ve Yerleşime uygun mühendislik hizmeti almış yapılar hakkında bilgiler verildi.

Öğrencilere müzede deprem sunumu içeriği yer alan 3 boyutlu sinema ve AFAD tarafından hazırlanan arama kurtarma filmi izletildi.