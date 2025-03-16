KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde organize edilen programda protokol üyeleri yetim çocuklarla birlikte iftar yaptı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı programda Ramazan ayının huzuru ve bereketi yaşatıldı, yetim çocuklar sevindirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yaparak ve programlar organize ederek bu önemli ayın huzurunu Kocaeli genelinde yaşatıyor. Ramazan ayının gelmesi ile birçok sosyal ve kültürel faaliyet gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ile de ortak etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Büyükşehir; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İHH, Deniz Feneri Derneği ve Ayışığı Derneği’nin ortaklığında Antikkapı’da düzenlediği iftar programında yetim ve öksüz çocuklar ile ailelerini iftar sofrasında ağırladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, böylesine güzel bir amaç için birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtirken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, bu yıl da bu organizasyonu aksatmadık, emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür etti.

Geçen yıldaki Ramazan ayında olduğu gibi salona gelerek programa katılan herkese teşekkür eden ve STK’lar adına konuşan İHH Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal, “Dünyanın birçok ülkesinde bulunan birisi olarak söylüyorum. Biz dünyanın çok güzel bir ülkesinde yaşıyoruz ve bu ülkenin de çok güzel bir şehrinde bulunuyoruz. Sosyal politikalar anlamında şehrimizde çok güzel etkinlikler ve gelişmeler oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Kocaeli Valimize teşekkür ediyoruz. Katılımlarınız için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.