Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 6. ayak yarışı olan ve bu yıl 40’ıncısı düzenlenen Kocaeli Rallisi, nefes kesen yarışlara sahne oldu.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Kocaeli Otomobil Sporları Derneği (KOSDER) tarafından düzenlenen 40’ıncı Kocaeli Rallisi, 3 gün boyunca büyük heyecana sahne oldu. Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 6. yarışı olan organizasyon, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın startıyla 3 gün önce belediye binasının önünden başladı. 55 otomobil ve 110 sporcu, 353 kilometrelik parkurda kıyasıya mücadele verdi. 9 toprak etabın ardından Kent Meydanı’ndaki finiş podyumuna ulaşıldı. Tozu dumana katan araçları izleyiciler adeta nefeslerini tutup izledi. Şampiyonluk ipini ise Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan-Burak Erdener göğüsledi.