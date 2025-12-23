Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025"te ilk 20 üniversite arasına girdi.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025, üniversiteleri 67 farklı gösterge üzerinden değerlendirdi. Raporda, "eğitim ve öğretim", "araştırma-geliştirme", "proje ve yayın", "uluslararasılaşma", "sürdürülebilirlik ile topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" olmak üzere 5 ana kategori altında toplandı. Yapılan değerlendirmelerde Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin performansı dikkati çekti.

Yapılan açıklamada Üniversitenin, 3 bin 927’den 4 bin 756’ya yükselen toplam öğrenci sayısıyla bir yılda yaklaşık yüzde 21 büyüme kaydettiği bildirildi. Ayrıca, akademik ve idari personel artışıyla da kurumun, hem eğitim kapasitesinin hem de operasyonel gücünün genişletildiği ifade edildi.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye Üniversite Deneyim Araştırması (TÜDA) sonuçlarına göre öğretim üyesi memnuniyeti, erişilebilirlik ve uluslararasılaşma kategorilerinde Türkiye’nin ilk 20 üniversitesi arasında yer aldı.

Araştırma bulgularına göre Üniversite, yüzde 79,57’lik erişilebilirlik oranıyla 9’uncu, yüzde 79,41’lik öğretim üyesi memnuniyet oranıyla ise 18’inci sırada kendine yer buldu.

Yüzde 16,41’lik yabancı uyruklu öğrenci oranına ulaşan Üniversite, bu alanda da ilk 20’ye girdi. Ayrıca, bilimsel bilginin yaygınlaşması adına Web of Science veri tabanındaki yayınların yüzde 73,17’sinin açık erişimli olması, kurumu bu kategoride Türkiye 18’incisi yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, elde edilen başarıda Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu ve Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile akademik ve idari kadronun katkılarına dikkat çekilerek, kurumun öğrenci deneyimi ve bilimsel görünürlükte çıtayı yükselttiği kaydedildi.