İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü, 19-25 Eylül Dünya İşitme Engelliler Haftası dolayısı ile Kocaeli Sessizler Derneği üyelerini Sarısı Gençlik Kampında ağırladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kentte faaliyet gösteren dernek ve STK’ları Sarısu Gençlik Kampında ağırlamaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü, 19-25 Eylül Dünya İşitme Engelliler Haftası dolayısı ile Kocaeli Sessizler Derneği üyelerini Sarısu Kampında ağırladı.

Kamp sürecinde Psikolog Kerim Alp İlter psikolojik sorunlarla başa çıkma yöntemleri, Diyetisyen Büşra Çakır ise sağlıklı beslenme konusunda davetlilere seminer verdi. Kampa dahil olan Kocaeli Barosundan Avukat Tuğba Özbay ve Avukat Mine Çakır da işitme engelli bireylerin adli sorunları ve çözümleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Sarısu Gençlik Kampında keyifli ve eğitici etkinlikler yapan Kocaeli Sessizler Derneği üyeleri, kendilerine bu fırsatı tanıyan Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür ettiler.