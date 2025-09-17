Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa’da daha sağlıklı ve hareketli bir yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen ‘Adımla Manisa’ mobil uygulamasını tanıttı.

MANİSA (İGFA) - “Sağlıklı Bir Gelecek İçin İlk Adımı Birlikte Atalım!” sloganıyla gerçekleşen tanıtım etkinliği, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ata Temiz ve Ulaş Aydın da katıldı.

“TÜM VATANDAŞLARIMIZIN HAREKETLİLİK HAKKINI GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ”

Hem Avrupa Hareketlilik Haftası’nın coşkusunu yaşamak hem de ‘Adımla Manisa’ uygulamasını tanıtmak için bir araya geldiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, sürdürülebilir kentsel ulaşımı teşvik eden küresel bir farkındalık kampanyası. Bu önemli kampanya, şehirlerimizi daha yaşanabilir kılmak, karbon salınımını azaltmak, trafik yoğunluğunu ve gürültü kirliliğini en aza indirmek amacıyla toplu taşıma, yaya ve bisikletli ulaşım gibi çevre dostu ulaşım yöntemlerini desteklemektedir. Daha fazla yürümek, bisiklete binmek ve toplu taşıma kullanmak sağlıklı şehirlerin anahtarıdır. Sağlığımız, çevremiz ve geleceğimiz için atılan her adım büyük bir anlam taşıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ATTIĞINIZ HER ADIM SAĞLIĞINIZ İÇİN BİR YATIRIM OLACAK”

Manisalılar artık yürüyerek hem sağlıklarına yatırım yapacak hem de çeşitli ödüller kazanacak. “Adımla Manisa” uygulamasıyla kullanıcılar attıkları adımlar karşılığında puan toplayacak; bu puanlar kahve ikramlarından kitaplara, spor etkinliklerinden kurslara kadar birçok ödüle dönüşecek. En çok adım atan ilk üç kullanıcı ise elektrikli bisiklet kazanma şansına sahip olacak.

“BAŞKAN DUTLULU, VATANDAŞLARI HAREKET ETMEYE ÇAĞIRDI”

Etkinlik sonunda Başkan Dutlulu ve protokol üyeleri Atatürk Kent Parkı’nda yürüyüş yaptı. 10 bin adımı tamamlayan Başkan, uygulama üzerinden ücretsiz kahve hakkı kazandı. Kahvesini alan Dutlulu, tüm Manisalıları hareket etmeye ve sağlıklı yaşama adım atmaya davet etti.