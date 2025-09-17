Herkes için eşit ve erişilebilir bir yaşam anlayışıyla hareket eden Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, belediye çalışanlarına yönelik olarak Uluslararası İşitme Engelliler Haftası’nda farkındalık programı düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında “Bir Başka Pencereden” adlı farkındalık programı düzenledi.

Belediye çalışanlarına yönelik gerçekleşen program, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda yoğun ilgiyle karşılandı.Kurumsal farkındalığı ve toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefleyen programda, eğitmenler sağır kültürü sunumu yaparkentemel seviye işaret dili eğitimiverdi.

Katılımcılar, işitme engelli ve sağır kavramları, işaret adı, dikkat çekme, selamlaşma, göz teması, sağırlarla iletişim, el alfabesi ve temel işaretler hakkında bilgi edinirken, uygulamalı eğitimle işaretleri de uygulama fırsatı buldu.Etkinlikteayrıca işaret dilinin temel kavramlarını gösteren “QR kartlar” katılımcıların dikkatini çekti.Kartlarda günlük hayatta kullanılan kelimelerin videolu gösterimi yer aldı.

İşitme engelli bireylerledoğru ve etkili iletişim kurulması amacıyla yapılan etkinlikte,empatigüçlendirilirken aynı zamanda engelsizhizmet anlayışı pekiştirildi. Öte yandan programda, katılımcıların işaret diliyle iletişim kurmayı uygulayabilecekleri yarışmalar yer aldı. Belediye çalışanları, interaktif şekilde gerçekleşen etkinlikte “Görseli Tahmin Et” ve “İşaretleri Eşleştir” isimli oyunlar sayesindeişitme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları iletişim zorluklarını empati yoluyla deneyimledi.