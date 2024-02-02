Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 6-9 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenecek Türkiye’nin en büyük turizm fuarında Kocaeli’yi tanıtacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 6-9 Şubat tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek turizm fuarında kentin zengin turizm potansiyelini sergileyecek. Fuar standında şehrin önemli turizm değerlerini vurgulamak amacıyla özel bir bölüm oluşturulacak. Sütlü Nuriye, Nüzhetiye bebeği, İzmit Saat Kulesi, İzmit pişmaniyesi, ayva cezeryesi, Karamürsel gazozu ve Çenesuyu gibi önemli yöresel lezzetler ve coğrafi işaretli ürünler de ziyaretçilerle buluşacak. 110 ülkeden katılımcıların yer alacağı EMITT 2024 Fuarı’nda, Kocaeli’nin turizm destinasyonlarını, deniz, kültür, termal, sağlık, doğa, kış ve gastronomi turizmi değerlerinin tanıtılacağı stantta, Komeksepeti turizm hediyelikleri ve Ormanya&Sekapark ürünleri de satışa sunulacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 50 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürdüğü Kartepe Teleferik Projesi de fuarda tanıtılacak. Kocaelililerin ve turistlerin İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü’nü aynı anda izleyerek Samandağları’nın zirvesine ulaşacağı Kartepe Teleferiği, Kocaeli turizmini hareketlendirecek.

Yöresel ürünlerin tanıtılması ve kentin simgelerinin sergilenmesinin yanı sıra Kocaeli standında Show Me Kocaeli, Havadan Kocaeli, Ormanya ve turizm tanıtım filmleri gösterime sunulacak. İzleyenlerden büyük beğeni toplayan filmler fuar bitimine kadar gösterime devam edecek.

Kentin turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılmasının hedeflendiği EMITT Fuarı’nda, Kocaeli standı ziyaretçilerine şehrin önemli turizm destinasyonlarından sürpriz hediyeler verecek. Fuar boyunca her gün gerçekleşecek çekilişlerde; otel konaklaması, Kartepe ve Yuvacık bölgesinde bulunan tesislerde kahvaltı ve akşam yemeği, macera turizmi aktivitelerinden atv, zipline gibi hediyeler verilecek.