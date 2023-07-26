Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinden yararlanan kadın arıcılar, ilk bal hasadını Gölcük Halıdere'de düzenlenen şenlikle kutladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaygın olan arıcılığın geliştirilmesi ve bal rekoltesinin artırılması amacıyla “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesi kapsamında, yüzde 75 hibeli fondan şeker (arı yemi), arılı kovan ve gerekli tüm alet ekipman desteği alan Dr. Sumru Müstecaplıoğlu Halıdere Kadın Girişim Kooperatifi, ilk bal hasadını yaptı. Hasat sonrası Gölcük Halıdere’de şenlik düzenlendi.

ARICILARIN TAMAMI KADINLARDAN OLUŞUYOR

Büyükşehir, kırsalda ikamet eden vatandaşların gelir ve refah düzeyinin iyileştirilmesi, kırsal ekonomik alt yapının güçlendirilmesi ve tarımsal ürünlerinin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla kadın ve genç çiftçilere yönelik, “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesini hayata geçirdi. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje doğrultusunda, aileden arıcı olarak yetişen ve tamamı kadınlardan oluşan Dr. Sumru Müstecaplıoğlu Halıdere Kadın Girişim Kooperatifine yüzde 75 hibeli arılı kovan, fondan şeker, kovan altlığı, bal ısıtma ve dinlendirme kazanı gibi arıcılıkla gerekli tüm alet ekipman desteği verildi. Büyükşehir, yüzde 25’lik kısmı üreticilerden bal olarak tahsil edecek ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak.

BAL HASADI ŞENLİĞİ YAPILDI

Destekten yararlanan kadın bal üreticileri, ilk hasat sonrası Gölcük Halıdere’de şenlik düzenledi. Şenliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, Dr. Sumru Müstecaplıoğlu Halıdere Kadın Girişim Kooperatifi Başkanı Meral Deniz, Gölcük Ziraat Odası Başkanı Bekir Çanakçı, Kocaeli Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özgür Yılmaz, Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, bal üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

“ÜRETEN KADINLARI DESTEKLİYORUZ”

Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, burada yaptığı konuşmada, Başkan Büyükakın’ın ortaya koyduğu irade ve vizyonla özellikle kooperatiflere ve bir araya gelen kadın üreticilere her türlü desteği verdiklerini söyledi. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan kadınlara destek vermek amacıyla “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesini hayata geçirdiklerini belirten Aydınlık, “Bölgenin arıcılığa uygun doğal bir yapısı var. İnsanları geçmişten beri bal üretimi yapıyor. Bunu yeniden canlandırmak, katma değerli hale getirmek için gerekli desteği veriyoruz. Zaten bundan önce de tarım ve hayvancılıkla ilgili çiftçilerimize çok sayıda destekte bulunuyoruz.” diye konuştu.

ARILI KOVAN VE EKİPMAN DESTEĞİ

Aydınlık, proje kapsamında kooperatife 80’in üzerinde arılı kovan ve bal üretimine kadar gerekli olan bütün ekipman desteğini sağladıklarını ifade ederek, “Kooperatifin hizmet binasının ufak tefek onarımlarını Büyükşehir A Takımı ekiplerimiz yaptı. Bölgedeki kadınlar hem bu kooperatif bünyesinde bir araya geldiler hem de üreterek ailesine, memleketine katkı sunmuş oldular. Bu projede emeği geçen herkese, kooperatif başkanımız olmak üzere her bir üyeye ve kooperatife desteklerinden dolayı Müstecaplıoğlu ailesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.