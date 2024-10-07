14’üncü kez kapılarını açan Kocaeli Kitap Fuarı birbirinden güzel etkinliklerle devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve bu yıl 14’üncü kez kapılarını açan Kocaeli Kitap Fuarı birbirinden güzel etkinliklerle devam ediyor. Kültür, sanat, edebiyat ve eğlencenin bir arada olduğu kitap fuarında çocuklar için de her şey mevcut.

Bu kapsamda Akçakoca Konferans Salonu’nda Zeynep Betül Akyıldız müzikli bir masal dinletisi düzenlendi. Müzikli masal dinletisine katılan çocuklar masalların büyülü dünyasına yolculuğa çıktı. Birbirinden güzel masalları müzik eşliğinde dinleyen çocuklara ebeveynleri de eşlik etti.

Kocaeli’nin dört bir yanından Kocaeli Kitap Fuarı’na gelen çocuklar, kitapların renkli dünyasını keşfetme fırsatı buluyor. Kitap Fuarı’nın büyülü yolculuğuna çıkan çocuklar yayınevleri ve sahafları tek tek dolaşıyor. Çocuklar, sevdiği yazarları görme imkanı buluyor, kitaplarını imzalatıyor, söyleşilerine katılıyor. Fuar alanı dışındaki etkinliklere de katılan çocuklar kitaplarla dolu keyifli bir gün geçiriyor.