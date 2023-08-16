Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Depremi’nin yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Bulvarında deprem sergisi açtı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin deprem gerçeğiyle her an yüz yüze olduğu bilinciyle pek çok çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 24. yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Bulvarında deprem sergisi açtı. Depremden korunma, depreme dair bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla açılan deprem sergisine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın açtığı stantta depremin etkilediği hayatlar ve yıkılan binaların yer aldığı fotoğraflar sergilendi.

Binlerce binanın yıkıldığı ve bir o kadar da vatandaşın hayatını kaybettiği 17 Ağustos Marmara Depremi’nin üzerinden tam 24 yıl geçti. Bu süreç içerisinde 17 Ağustos depremini unutturmamak ve vatandaşları deprem konusunda bilgilendirmek için pek çok çalışma gerçekleştiren Büyükşehir, bu yıl da vatandaşı deprem konusunda bilgilendirmek için stant kurdu.

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİ

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından stantlarda Büyükşehir, depremin etkilediği hayatlar ve yıkılan binaların yer aldığı fotoğraflar sergilendi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler tarafından vatandaşlara ‘Deprem Eğitim Kitapçığı’, çocuklara ise ‘Toprak’la deprem bilinci’ kitabı hediye edildi. Ayrıca deprem temalı mesajların yer aldığı broşürler ağaç dallarına asıldı.

Bu arada İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan stantta ise itfaiyecilik ekipmanları vatandaşlara tanıtıldı. Ayrıca 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş Merkezli depremin ardından deprem bölgelerinde yapılan çalışmaların yer aldığı fotoğraflara yer verildi.