Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Sanat İçin Ben De Varım" projesi kapsamında Dijital Medya Atölyesi'nde gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, doğru haberin önemini anlattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yakın zaman içinde hayata geçirdiği Sanat İçin Ben De Varım Projesi Dijital Medya Atölyesinde gazeteci Taha Hüseyin Karagöz özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi. İzmit tarihi gar binasında gerçekleşen söyleşide Karagöz gazetecilik mesleğine yönelik öğrencilerle sohbet etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli “Sanat İçin Ben de Varım” projesi 16-29 yaş aralığındaki özel gereksinimli bireylerin görsel sanatlar, geleneksel el sanatları, edebiyat, sinema, tiyatro, müzik ve dijital medya alanlarında alacakları eğitimler ve bu eğitimlerin sonucunda ortaya çıkaracakları eserlerin kültür endüstri ürünlerine dönüşmesini sağlayacak 2 aşamalı bir proje. Proje kapsamında hazırlanan atölyelere alanında uzman kişiler davet edilerek öğrencilerle sorulu cevaplı söyleşiler gerçekleştiriliyor.

GAZETECİLİĞİN ÖNEMİ VE SOSYAL MEDYACILIK

Yaklaşık iki saat süren Dijital Medya Atölyesinde gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, gazetecinin haber ve bilgi kaynağına ulaşması ve bu kaynaklardan edindiği bilgi ve haberleri okurlara sunması ayrıca gazeteciliğin etik kuralları konularına değindi. Karagöz, günümüzde doğru haberin kaynağına ulaşmanın önemine binaen okuyucunun da sorgulayıcı bir refleksle haberlere yaklaşması gerektiğini belirterek günümüzdeki haber ve bilgi kaynaklarının doğru olup olmadığının teyit edilmesi gerektiğini vurguladı. Karagöz ayrıca geleneksel gazetecilik ve internet gazeteciliğini anlatarak, gazeteciliğin değişiminden, ajans gazeteciliğinin öneminden ve sosyal medyacılığın ne olduğundan bahsetti. Karagöz, söyleşi sonunda öğrencilerden gelen soruları cevapladı ve tecrübelerini aktardı.