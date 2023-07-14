Balıkesir’de haziran ayında TÜİK verilerine göre bin 930 konut satıldı. Haziran ayında Türkiye genelinde 83 bin 636 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir’de haziran ayında bin 568 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalarak 83 bin 636 konut satışı yapıldı. İstanbul 18 bin 435 konut satışı ve yüzde 16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 11 bin 196 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 4 bin 503 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 29 konut Hakkari, 17 konut ile Ardahan ve 44 konut Tunceli ile oldu."