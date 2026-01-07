Kırkmerdiven mevkiisinde dün yol çalışması yapıldığı sırada Karamürsel Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli Atabey Esen, kayan forkliftin altında kalmıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Esen'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Kayacık Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de düzenlenen cenazeye, kazada yaşamını yitiren Atabey Esen'in (28) ailesi ve yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Esen'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Karamürsel Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: İHA