Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri ağırladı.

Çayırova Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gelen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi öğrencileri, burada Çayırova Belediyesi Veteriner Hekimi Harun Torun ve merkez çalışanları tarafından karşılandı.

İlk olarak öğrencilere, Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yaptığı çalışmalar ve sokak hayvanlarına yönelik eğitim verildi.

Daha sonra tesisi gezen öğrenciler, veteriner hekim Harun Torun’dan bilgiler aldı ve merkezin ev sahipleri olan can dostlarımızı ziyaret ederek sevme şansı buldu. Daha sonra Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi karşısında bulunan, Doğal Yaşam Alanı’na geçen öğrenciler, can dostlarımızı besledi. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona ererken, öğrenciler Çayırova Belediyesi’ne sokak hayvanları için yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür etti.