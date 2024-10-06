14. Kocaeli Kitap Fuarı’nda yeni nesil ders çalışma stratejilerinin anlatıldığı bir söyleşi gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 14.’sü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, çeşitli konulardaki söyleşiler ile Kocaelilileri ağırlıyor. Bu kapsamda üniversiteye hazırlanan öğrenciler için Selim Sırrı Paşa Salonu’nda yeni nesil ders çalışma stratejilerinin anlatıldığı bir söyleşi gerçekleştirildi. Mustafa Güler’in konuşmacı olarak katıldığı söyleşiye, öğrenciler ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

EN ÇOK KİM KALEM VE SİLGİ KULLANIRSA O KAZANIR

Eğitimde hiçbir ferdin feda edilemeyeceğini söyleyen Güler, “Masanın üzerinde en çok kim kalırsa, en çok kim kalem ve silgi kullanırsa o kazanır. Hayatımızdaki en önemli sınavlardan bir tanesi üniversite giriş sınavıdır. Geleceğimiz buna göre şekillenecek. Bundan sonraki tüm neslinizi etkileyecek bir süreç içerisindesiniz. Çalışsanız da bu süre geçecek çalışmasınız da. Elimizden geleni yapalım olmazsa yine olmasın” dedi.

Güler, “Kazanamazsanız ilk olarak siz üzülürsünüz. Sonra anne babanız. Çalışmadığınız zaman ailelerimizin gözüne batar. Benim de kızım sınava girdi. Benim de gözüme batıyordu” ifadelerini kullanarak çalışmadan başarısız olunması halinde hem bireyin hem de ebeveynlerin mutsuz olacağını ve aile içerisinde huzursuzluk yaşanacağını kaydetti.

ANLAM ARAYIŞIMIZ HAYAT BOYU DEVAM EDİYOR

İtiraz Ediyorum adlı söyleşisinde Müfit Can Saçıntı ise “Felsefe hayatın içinden bir şey. Hayatta anlam arayışı, kendini sorgulamak. İki yaşından itibaren insanlar sorgulamaya başlar. Anlam arayışımız hayat boyu devam eder” şeklinde konuştu. Öte yandan Yazar Halis Aydemir de Haysiyet İnşası adlı söyleşisinde okuyucularıyla buluştu.