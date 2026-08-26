Olay, gece saatlerinde Hızır İlyas Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, daha önceden ihbar edilen bir araç polis ekipleri tarafından durduruldu.

TRAFİK CEZASI YİYEN ŞAHIS BABASINI ÇAĞIRDI, ONA KESİLEN CEZA DAHA AĞIR OLDU

Yapılan kontrolde araç sürücüsünün ehliyetinin bulunmadığı saptandı. Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücüye ve araç sahibine ayrı ayrı 40 bin lira olmak üzere toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı. İşlemler sırasında araç içerisinde bulunan araç sahibinin oğlu, yaşanan durum üzerine babasından yardım istedi.

YARDIMA GELEN BABA ALKOLLÜ ÇIKTI: 400 BİN TL CEZA YEDİ

Oğlunun yardım istemesi üzerine olay mahalline 15 NH 991 plakalı otomobiliyle gelen İ.K.'nin de durumundan şüphelenen polis ekipleri, sürücünün alkollü olduğunu düşündü. Ekipler, İ.K.'ya alkolmetre ile ölçüm yapmak istedi. Ancak İ.K., polis ekiplerinin alkolmetreye üfleme talebini reddetti.

EHLİYETİNE 2030'A KADAR EL KONDU

Uzun süre ekiplerle zor anlar yaşatan sürücünün yapılan kontrollerinde ehliyetine daha önce 2030 yılına kadar el konulduğu öğrenildi. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden ve hakkında çeşitli trafik maddelerinden işlem yapılan sürücüye toplam 400 bin lira idari para cezası uygulandı. İ.K.'nin ehliyetine el konulma süresi de 2030'dan 2035'e uzatıldı. Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.