Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bozulan yol ve kaldırımlarda hızlı onarım çalışmaları yaparak güvenli ve konforlu ulaşımı sağlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı A Takımı ve yol bakım timleri, kent genelinde sürücü ve yayaların güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Risk oluşturan tüm noktalara hızlıca müdahale ediliyor.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaya ve sürücü güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bozulan yol ve kaldırımlarda hızlı müdahaleler yapılarak, yollar güvenli ve konforlu hale getiriliyor. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ve yol bakım timleri araç ve yaya güvenliğini riske atmadan üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

YOĞUN MESAİ HARCANIYOR

İzmit Güvercinlik Mahallesi ve Darıca Atatürk Caddesi’nde asfalt serimi yapılırken, Yahya Kaptan Mahallesi’nde yan yol genişletme çalışması tamamlandı. Turan Güneş Caddesi’nde granit taş kaldırım onarımı, Gebze Ulus Mahallesi Topal Osman Ağa Caddesi’nde ise asfalt bakım ve onarım çalışmaları sona erdi.

TALEPLER ANINDA DEĞERLENDİRİLİYOR

153 Çağrı Merkezi’ne iletilen yol ve kaldırım talepleri ekipler tarafından titizlikle incelenerek kısa sürede çözüme kavuşturuluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımını daha güvenli ve konforlu yapmak için yoğun mesai harcamaya devam ediyor.